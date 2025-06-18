Туалетна епопея: у Британії винесли вирок чоловікам, які вкрали золотий унітаз

У Британії завершилась гучна справа про зухвалу крадіжку: з Бленгеймського палацу викрали золотий унітаз. Історія, яка схожа на сценарій комедії, отримала реальне продовження – суд виніс вирок зловмисникам.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Art News.

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Вирок крадіям оголосив Королівський суд Оксфорду. Двох чоловіків звинуватили у викраденні золотого унітазу італійського художника Мауріціо Каттелана. Інцидент стався ще у 2019 році.

Тоді злочинці увірвалися до палацу пізно вночі і розібрали арт-об'єкт "Америка" за п'ять хвилин. Золотий унітаз стояв у Бленгеймському палаці – родинному маєтку родини Черчиллів. Через те, що унітаз був підключений до каналізації, крадіжка призвела до затоплення і заподіяння значної шкоди.



Золотий унітаз з маєтку Черчилля / Фото ВВС

Як покарали зловмисників

До злочину були причетні:

Джеймс Шин, якого суд визнав організатором і виконавцем крадіжки зі зломом. Його засудили до чотирьох років ув'язнення. Прокуратура наголосила на його ключовій ролі в проникненні до палацу та фізичному викраденні артефакту.

Майкл Джонс, який виконував роль спостерігача – вивчав охорону, пересувався поблизу палацу та допомагав у плануванні злочину. Він отримав 27 місяців позбавлення волі.

Обидва зловмисники були визнані винними після розслідування, яке тривало кілька років.

Довідка. Вага унітаза складала орієнтовно 98 кілограма. На щастя, експонат був застрахований на суму 6 мільйонів доларів (4,75 мільйона фунтів стерлінгів). Золото, з якого вона була зроблена, на той час коштувало приблизно 2,8 мільйона фунтів стерлінгів.