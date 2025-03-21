У Британії куряче яйце продали за 550 доларів: чим воно особливе
- У Британії на аукціоні продали куряче яйце з ідеально круглою формою за 550 доларів.
- Усі кошти з аукціону передали благодійній організації Devon Rape Crisis.
У Британії відбувся доволі незвичний аукціон. Його лотом було куряче яйце, яке продали аж за 550 доларів, або ж майже 23 тисячі гривень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
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Чим особливе це яйце
Як мовиться у повідомленні, таке куряче яйце трапляється "один раз на мільярд". Все через його ідеально круглу форму, що є рідкістю для курячих яєць.
Довідка. Яйце ідеально круглої форми – це вкрай рідкісне явище. За своєю природою яйця мають характерну овальну форму, що пов'язано з анатомічними особливостями курей. Проте час від часу трапляються аномалії у формуванні яйця в яйцеводі, які призводять до появи більш круглих яєць.
Саме через цю форму яйце і виставили на аукціоні Bearnes Hampton Littlewood Auctioneers в Ексетер. Рідкісне яйце знайшла обробниця яєць на фермі Фентон Елісон Грін.
Яйце ідеально круглої форми / Фото ВВС
Це було схоже на те, як я спостерігаю за своїми дітьми на спортивних перегонах, коли всі роблять ставки. Це було справжнє видовище,
– сказала Ешлі.
Вона також відзначила, що під час аукціону було багато людей, які активно робили ставки, і висловила свою глибоку вдячність усім, хто долучився до цієї події.
Важлива деталь! Усі отримані кошти з аукціону передали на підтримку благодійної організації Devon Rape Crisis, що займається допомогою жертвам сексуального насильства.
Раніше подібне яйце вже продавали на аукціоні в Беркширі за 10 700 гривень. Тоді виручені кошти спрямували на благодійність у сфері психічного здоров'я.