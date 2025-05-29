Не на таксі: чоловіку заборонили водити авто, але він вигадав, як ефектно прибути до відділку

У Польщі 69-річний чоловік вигадав цікавий спосіб, як приїхати до поліцейського відділку після того, як у нього забрали водійські права. Цікаво, що поляка позбавили прав через водіння у нетверезому стані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Який вид транспорту обрав чоловік

Попри те, що поляк міг приїхати до відділку поліції на таксі або ж велосипеді, він обрав куди оригінальніший спосіб. Камери відеоспостереження зафіксували, як чоловік заїхав на парковку поліцейського відділку сидячи в кареті, запряженій двома кіньми.

Цікаво, що чоловік, якого позбавили прав через водіння нетверезим, приїхав у відділок напідпитку. Алкотестер виявив у "водія" понад 1,3% алкоголю в крові, що значно перевищує допустиму норму.

Цікаво! У Польщі діють суворі обмеження щодо вживання алкоголю за кермом. Допустимий рівень складає до 0,2 проміле. Все, що перевищує цю позначку вважається правопорушенням і карається: штрафом, втратою прав, а іноді – арештом.



Чоловік напідпитку приїхав до поліцейського відділку у Польщі на коні / Фото Daily Star

Що відомо про горе-водія

За повідомленнями журналістів, цей чоловік давно перебуває в полі зору поліції. Його не раз ловили за кермом у стані сп’яніння, тож тепер він отримав довічну заборону на водіння. Правоохоронці підтвердили, що за свій нещодавній вчинок йому знову доведеться відповідати перед судом.

Незалежно від того, яким транспортним засобом ви користуєтеся, за законом ви зобов'язані залишатися тверезими і дотримуватися правил дорожнього руху. Відсутність водійського посвідчення не дає права шукати "альтернативні" способи пересування – особливо в стані алкогольного сп'яніння,

– наголосив прессекретар місцевого польського управління поліції.

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