Це відео швидко стало вірусним у мережі, передає 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку insiderkyiv.
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У соцмережах припускають, що, вочевидь, водійка у святковий день вийшла на роботу у відповідному одязі. Але транспорт раптово зламався і вона була змушена виправити недоліки, навіть попри свій святковий наряд. У цей момент жінку зняли на відео.
У Києві жінка ремонтувала струмоприймачі тролейбуса: дивіться відео
Реакція мережі
Українці були вражені жінкою та висловили своє щире захоплення. Щоправда, не обійшлося й без хейтерів. Ось, які коментарі залишали люди:
- "Просто жінка на підборах ремонтує тролейбус у Києві. Українська жінка може все".
- "Чому радіємо? Ми повертаємося в радянські часи, коли на тяжких роботах працювали жінки через нестачу чоловіків!".
- "Я поважаю жінок яка може зробити все сама, але й ще виглядає дуже чарівно, ️респект цій жінці".
- "Її ніхто не змушує ходити на таку роботу на підборах".
Додамо, що в Україні дійсно існує розрив в оплаті праці між чоловіками та жінками, який перевищує 18%. Це підкреслила міністерка економіки Юлія Свириденко. Свириденко заявила, що різницю у зарплаті можна побачити, якщо подивитися на сучасний ринок праці в Україні. Вона наголосила, що ця цифра її досі вражає.