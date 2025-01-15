Американець виявив моторошну знахідку у лісі: люди у соцмережах почали шукати пояснення
Чоловік, на ім'я Вілл натрапив на щось жахливе під час прогулянки лісом. Фото своєї знахідки він опублікував на одному з тематичних форумів на Reddit.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.
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На оприлюдненому фото були сотні оленячих кісточок, розкладених у ряди посеред поля.
Я знайшов їх біля водосховища Кліфорд в Огайо. Був шокований, коли почав копати. Знаю, що туші оленів скидали туди раніше, бо це мисливська територія, але ніколи не бачив нічого подібного,
– розповів автор допису.
Реакція соцмереж
Фото, які оприлюднив Вілл, зібрали майже 9 тисяч вподобань. Глядачі відразу почали висувати гіпотези, як і чому рештки тварини опинилися у могильнику. Ось, які коментарі залишали користувачі:
- "Можливо, хтось робить держаки для ножів, але я не розумію, навіщо залишати кістки у лісі".
- "Ого, 26+ оленів, можливо, вам варто звернутися до природоохоронних організацій".
- "Як житель Огайо, коли я вперше побачив цей допис, то подумав, що це може статися тільки в нас. Не треба було довго читати, щоб зрозуміти, що я мав рацію".
- "Тепер нікому не захочеться там отаборитися".