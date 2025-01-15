Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.
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На обнародованном фото были сотни оленьих косточек, разложенных в ряды посреди поля.
Я нашел их возле водохранилища Клифорд в Огайо. Был шокирован, когда начал копать. Знаю, что туши оленей сбрасывали туда раньше, потому что это охотничья территория, но никогда не видел ничего подобного,
– рассказал автор сообщения.
Кости оленей / Фото Reddit
Реакция соцсетей
Фото, которые обнародовал Уилл, собрали почти 9 тысяч лайков. Зрители сразу начали выдвигать гипотезы, как и почему останки животного оказались в могильнике. Вот, какие комментарии оставляли пользователи:
- "Возможно, кто-то делает черенки для ножей, но я не понимаю, зачем оставлять кости в лесу".
- "Ого, 26+ оленей, возможно, вам стоит обратиться в природоохранные организации".
- "Как житель Огайо, когда я впервые увидел это сообщение, то подумал, что это может произойти только у нас. Не надо было долго читать, чтобы понять, что я был прав".
- "Теперь никому не захочется там разбить лагерь".