Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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На обнародованном фото были сотни оленьих косточек, разложенных в ряды посреди поля.

Я нашел их возле водохранилища Клифорд в Огайо. Был шокирован, когда начал копать. Знаю, что туши оленей сбрасывали туда раньше, потому что это охотничья территория, но никогда не видел ничего подобного,

– рассказал автор сообщения.



Кости оленей / Фото Reddit

Реакция соцсетей

Фото, которые обнародовал Уилл, собрали почти 9 тысяч лайков. Зрители сразу начали выдвигать гипотезы, как и почему останки животного оказались в могильнике. Вот, какие комментарии оставляли пользователи: