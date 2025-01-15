Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

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На оприлюдненому фото були сотні оленячих кісточок, розкладених у ряди посеред поля.

Я знайшов їх біля водосховища Кліфорд в Огайо. Був шокований, коли почав копати. Знаю, що туші оленів скидали туди раніше, бо це мисливська територія, але ніколи не бачив нічого подібного,

– розповів автор допису.



Кістки оленів / Фото Reddit

Реакція соцмереж

Фото, які оприлюднив Вілл, зібрали майже 9 тисяч вподобань. Глядачі відразу почали висувати гіпотези, як і чому рештки тварини опинилися у могильнику. Ось, які коментарі залишали користувачі: