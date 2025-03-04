Літо вже близько: кіт здивував соцмережі своїм кардіотренуванням

Більшість котів є уособленням ледащого та спокійного життя. Вони люблять ніжитися на сонечку, багато спати та випрошувати смаколики. Однак цього не можна сказати про кота, на прізвисько Наклз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @knucklestreadmillcat.

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Кіт з американського штату Міннесота різко відрізняється від своїх хвостатих родичів. А все тому, що замість ласощів, він вимагає у господарів увімкнути йому бігову доріжку. Господар Наклза зафіксував незвичну поведінку пухнастика на відео.

Як тренується кіт

Відео з котячим тренуванням швидко стало вірусним у мережі, зібравши понад 7,9 мільйона переглядів. Власник котика зізнався, що улюбленець готовий тренуватися до шести разів на день, але все залежить від того, як часто він вмикає для нього бігову доріжку. У середньому домашня тварина використовує її хоча б раз на день, а іноді навіть приєднується до нього під час тренувань.

Найдовше він протримався на біговій доріжці майже 15 хвилин, але це тільки тому, що я йшов поруч із ним. Його улюблена швидкість – 1,4 милі на годину (2,25 кілометра на годину), але іноді він розганяється до 2 миль (3,2 кілометра на годину) і навіть переходить на біг,

– розповів він.

Кіт на біговій доріжці: дивіться відео

Власник кота зазначив, що Наклз почав цікавитися тренажером ще у 10-тижневому віці. Спочатку він просто повзав під ним, потім почав ганятися за рухомими буквами на стрічці, а до п'яти місяців уже опанував ходьбу по доріжці. Відтоді це стало його звичкою.

Чи безпечні такі тренування

Ветеринарка Ніта Васудеван сказав, що такі тренування припустимі для кішок, але вимагають особливої уваги власників.

Деякі кішки сприймають бігову доріжку природно, а інші можуть відчувати стрес. Головне – нагляд. Не можна залишати вихованця одного під час занять,

– попередила вона.