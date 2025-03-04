Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @knucklestreadmillcat.

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Кот из американского штата Миннесота резко отличается от своих хвостатых родственников. А все потому, что вместо лакомств, он требует у хозяев включить ему беговую дорожку. Хозяин Наклза зафиксировал необычное поведение пушистика на видео.

Как тренируется кот

Видео с кошачьим тренировкой быстро стало вирусным в сети, собрав более 7,9 миллиона просмотров. Владелец котика признался, что любимец готов тренироваться до шести раз в день, но все зависит от того, как часто он включает для него беговую дорожку. В среднем домашнее животное использует ее хотя бы раз в день, а иногда даже присоединяется к нему во время тренировок.

Дольше всего он продержался на беговой дорожке почти 15 минут, но это только потому, что я шел рядом с ним. Его любимая скорость – 1,4 мили в час (2,25 километра в час), но иногда он разгоняется до 2 миль (3,2 километра в час) и даже переходит на бег,

– рассказал он.

Кот на беговой дорожке: смотрите видео

Владелец кота отметил, что Наклз начал интересоваться тренажером еще в 10-недельном возрасте. Сначала он просто ползал под ним, потом начал гоняться за движущимися буквами на ленте, а к пяти месяцам уже освоил ходьбу по дорожке. С тех пор это стало его привычкой.

Безопасны ли такие тренировки

Ветеринарка Нита Васудеван сказал, что такие тренировки допустимы для кошек, но требуют особого внимания владельцев.

Некоторые кошки воспринимают беговую дорожку естественно, а другие могут испытывать стресс. Главное – присмотр. Нельзя оставлять питомца одного во время занятий,

– предупредила она.