Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Weihai.

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Что известно о женщине

Сама китаянка владеет двумя ювелирными магазинами в Шуйбее, что на юге Китая. Она опубликовала видео в сети, на котором ест из роскошной кастрюли из чистого золота.

Впечатляет! Вес кастрюли составляет 1 килограмм, а стоимость – 97 тысяч долларов.

Женщина рассказала, что изделие было изготовлено на заказ для одного из ее клиентов. Видео с кастрюлей она сняла, чтобы продемонстрировать уникальное изделие еще до того, как его доставят заказчику. Тот, свою очередь, дал на это разрешение.

Женщина ест из золотой кастрюли
Женщина ест из золотой кастрюли / Фото Jiupainews

Предпринимательница отметила, что цены на золото продолжают стремительно расти. Некоторые прогнозируют, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем, поэтому покупает "желтый металл" как инвестицию.

Влияет ли золотая посуда на вкус еды

Золотая посуда, изготовлена из настоящего золота, по своей природе инертна и не вступает в реакцию с пищей, поэтому с химической точки зрения она не меняет вкус блюд. Однако нельзя отрицать психологический аспект: когда еда подается в роскошной золотой посуде, это создает ощущение праздника, престижа и эксклюзивности.

Такой эстетический эффект может повлиять на восприятие вкуса, ведь наши эмоции и ожидания играют важную роль в том, как мы оцениваем еду.

Обсуждая влияние золота на вкус пищи, китаянка утверждает, что золотая кастрюля имеет лучшую теплопроводность, но вкус блюд такой же, как и в обычных сосудах.