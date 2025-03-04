Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Weihai.

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Що відомо про жінку

Сама китаянка володіє двома ювелірними магазинами у Шуйбеї, що на півдні Китаю. Вона опублікувала відео у мережі, на якому їсть з розкішної каструлі з чистого золота.

Вражає! Вага каструлі складає 1 кілограм, а вартість – 97 тисяч доларів.

Жінка розповіла, що виріб був виготовлений на замовлення для одного з її клієнтів. Відео з каструлею вона зняла, аби продемонструвати унікальний виріб ще до того, як його доставлять замовнику. Той, своєю чергою, дав на це дозвіл.

Жінка їсть із золотої каструлі
Жінка їсть із золотої каструлі / Фото Jiupainews

Підприємниця зауважила, що ціни на золото продовжують стрімко зростати. Дехто прогнозує, що така тенденція збережеться й надалі, тож купує "жовтий метал" як інвестицію.

Чи впливає золотий посуд на смак їжі

Золотий посуд, виготовлений зі справжнього золота, за своєю природою інертний і не вступає в реакцію з їжею, тому з хімічного погляду він не змінює смак страв. Проте не можна заперечувати психологічний аспект: коли їжа подається у розкішному золотому посуді, це створює відчуття свята, престижу та ексклюзивності.

Такий естетичний ефект може вплинути на сприйняття смаку, адже наші емоції та очікування відіграють важливу роль у тому, як ми оцінюємо їжу.

Обговорюючи вплив золота на смак їжі, китаянка стверджує, що золота каструля має кращу теплопровідність, але смак страв такий самий, як і у звичайних посудинах.