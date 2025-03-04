Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Weihai.

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Що відомо про жінку

Сама китаянка володіє двома ювелірними магазинами у Шуйбеї, що на півдні Китаю. Вона опублікувала відео у мережі, на якому їсть з розкішної каструлі з чистого золота.

Вражає! Вага каструлі складає 1 кілограм, а вартість – 97 тисяч доларів.

Жінка розповіла, що виріб був виготовлений на замовлення для одного з її клієнтів. Відео з каструлею вона зняла, аби продемонструвати унікальний виріб ще до того, як його доставлять замовнику. Той, своєю чергою, дав на це дозвіл.



Жінка їсть із золотої каструлі / Фото Jiupainews

Підприємниця зауважила, що ціни на золото продовжують стрімко зростати. Дехто прогнозує, що така тенденція збережеться й надалі, тож купує "жовтий метал" як інвестицію.

Чи впливає золотий посуд на смак їжі

Золотий посуд, виготовлений зі справжнього золота, за своєю природою інертний і не вступає в реакцію з їжею, тому з хімічного погляду він не змінює смак страв. Проте не можна заперечувати психологічний аспект: коли їжа подається у розкішному золотому посуді, це створює відчуття свята, престижу та ексклюзивності.

Такий естетичний ефект може вплинути на сприйняття смаку, адже наші емоції та очікування відіграють важливу роль у тому, як ми оцінюємо їжу.

Обговорюючи вплив золота на смак їжі, китаянка стверджує, що золота каструля має кращу теплопровідність, але смак страв такий самий, як і у звичайних посудинах.