Чоловік помстився своєму коту за ранні підйоми: що він вигадав
- Чоловік вирішив помститися своєму коту за ранні підйоми, будячи його о 4 годині дня.
- Відео стало вірусним, набравши понад 10 мільйонів переглядів, та викликало захоплення користувачів соцмереж.
Власники котів вже давно звикли до того, що їхні улюбленці починають влаштовувати "тигидики" посеред ночі. Один чоловік не витримав і вирішив провчити кота.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб Nick T.
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На що пішов власник кота
Чоловік поскаржився, що його кіт, на прізвисько Італік звик будити господаря щодня о 4-й годині ранку. Пухнастик у такий спосіб вимагав їжі та уваги. Тож, чоловік знайшов оригінальний спосіб помститися своєму коту за регулярні ранні підйоми.
На опублікованому відео чоловік будить кота о 4 годині дня, коли той солодко спить. Судячи з виразу морди Італіка, він явно не очікував такого підступу. Шокована тварина здивовано дивиться на господаря, ніби не розуміючи, за що з нею так вчинили.
Що зробив чоловік: дивіться відео
Реакція соцмереж
Ролик швидко став вірусним у мережі й набрав понад 10 мільйонів переглядів. Люди у коментарях були у захваті. Вони писали, шо "справедливість нарешті перемогла". Ось, які коментарі вони залишали:
- "Кіт виглядає так, ніби хоче піти",
- "Не буду брехати, думав, кіт його відлупцює. Мій би так і зробив",
- "Найкраще в цьому відео – це те, що на вашому обличчі відображається пригнічений гнів",
- "Цікаво, як кіт одразу перевірив довколишнє оточення на предмет загроз, а потім знову заснув. Він навіть не розсердився".