Чоловік сфотографувався з акулою, яка прикидалася мертвою: що було далі

Британець, на ім'я Кертіс Міллер під час риболовлі у Південній Африці упіймав 140-кілограмову піщану тигрову акулу. Він вирішив сфотографуватися з нею, відкривши рибині пащу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Argus.

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Що відомо про інцидент

Британець розповів, що під час фотосесії з акулою вона тільки прикидалася мертвою й ледь не відкусила йому руку.

Спочатку я нічого не відчув. Лише коли побачив кров, то зрозумів, наскільки серйозною була травма. Це нещасний випадок. Я опинився не в тому місці й не в той час,

– сказав Міллер після нападу.

Однак він запевнив, що ця прикра історія не завадить йому рибалити у майбутньому.

Зверніть увагу! Білі акули є одними з найбільших і найнебезпечніших морських хижаків. Вони можуть досягати довжини 4 – 5 метрів і важити близько тонни, що робить їх надзвичайно потужними та швидкими мисливцями. Білі акули вважаються найбільш небезпечними для людини серед усіх видів акул. З 1990 по 2011 рік було зареєстровано 139 випадків нападів білих акул на людей, з яких 29 закінчилися летально.

В якому стані постраждалий

Друзі негайно відвезли потерпілого до лікарні, де йому наклали 91 шов. Британець відразу зателефонував матері, Хелен Міллер, щоб заспокоїти її.

"Я знепритомніла. Довелося віддати телефон чоловікові. Я не знала, що він втратив – ногу чи руку. Це був мій найбільший кошмар", – згадала той випадок жінка.

Міллеру пощастило, що він залишився цілим, однак найбільше він хвилюється через зіпсоване татуювання на руці.



Акула вкусила чоловіка за руку / Фото Helen Miller