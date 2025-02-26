Уроки не молодіжного сленгу: у мережі завірусився новий курйозний тренд

Україномовний тікток розриває новий тренд. Ми вже достатньо бачили відео про те, як зрозуміти молодіжний сленг. Але автор нового тренду пішов далі – він пояснює значення старих слів, які вже втратили свою популярність.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @bodijke.

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У чому полягає новий тренд

У TikTok продовжує набирати популярності серія відео "Уроки НЕмолодіжного сленгу", де автор з максимальною серйозністю демонструє «правильні» вирази для сучасної молоді.

Одне з останніх відео стало справжнім хітом, адже в ньому блогер пояснює, що замість ввічливих "Тихіше" або "Помовч, будь ласка", краще використовувати безапеляційне "Ану цить". Глядачі не можуть втриматися від сміху, адже такі вислови нагадують багатьом їхнє дитинство та суворі вказівки від батьків чи вчителів.

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Автор відео також розповідає, що такі слова як "Дякую" та "Я твій боржник" можна замінити на цікавішу конструкцію – "з мене могорич".

Зауважимо, що вираз "з мене могорич" походить із давніх традицій святкувань і взаємних розрахунків у слов’янських культурах. Є версія, що воно походить від тюркського "могур" (напій, алкоголь), що логічно пояснює його значення.

У народні могорич – це застілля або частування, яке людина організовувала після вдалої угоди чи отриманої послуги. Тобто, якщо ти просиш когось про допомогу і кажеш "з мене могорич", це означає, що ти віддячиш частуванням або випивкою.

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Ще один вираз з'явився в розмовному мовленні в радянські часи, коли назви далеких та "екзотичних" місць часто використовувалися як своєрідні метафори чи жаргонізми. Так, Ташкент для багатьох жителів СРСР асоціювався з чимось невідомим, спекотним і трохи міфологізованим.

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Фраза "на коня", як і інші подібні бере свій початок в минулому і стосується застільних традицій. Одна із версій полягає у тому, що раніше основним засобом пересування були коні, тож гостям, які приїжджали таким транспортом, перед від’їздом пропонували випити чарку “на коня”, тобто перед дорогою на прощання.

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