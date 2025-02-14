Жінка попросила хлопця зварити макарони і ледь не вмерла зі сміху: що він зробив
- Чоловік зварив макарони в електричному чайнику, що викликало сміх та подив у соцмережах.
- Користувачі соцмереж ділилися схожими кумедними історіями про приготування їжі.
Жінка попросила свого партнера приготувати макарони на вечерю. Але то, що утнув чоловік, шокувало та розсмішило її.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-групу Rate My Plate.
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Що утнув чоловік
Жінка розповіла, що її хлопець пішов абсолютно несподіваним шляхом, викликавши хвилю обговорень у соцмережах. Як виявилося, чоловік поклав макарони просто в електричний чайник, залив їх водою й увімкнув прилад.
Я дала своєму коханому одне завдання – зварити пасту. Я не мала на увазі варити її в чортовому чайнику,
– написала вона.
Такий спосіб приготування викликав подив у користувачів соцмереж / Фото з фейсбуку
Реакція соцмереж
Ситуація викликала шквал реакцій. Багато хто цікавився, наскільки вдалим виявився результат. На один із коментарів жінка відповіла: "Начебто нормально, але наступного разу я попрошу його приготувати мені макарони в каструлі".
Люди у коментарях ділилися своїми історіями, які шокують та вражають:
- "Я знаю жінку, яка варить яйця у своєму чайнику. Можна з упевненістю сказати, що я ніколи не брав від неї чашку чаю";
- "Моя дружина не знала, як приготувати картоплю в мікрохвильовці. Я сказав їй, що від 4 до 6 хвилин. Вона поставила на 46 хвилин, і в підсумку вона стала схожою на кульку для пінг-понгу";
- "Мій брат намагався зварити картоплю в чайнику, коли в мами не працювала плита. У результаті він зламав чайник. Навіть моя 5-річна внучка знає, що так робити не можна!".