У Німеччині оштрафували чоловіка за те, що він обійняв Шольца

У німецькому Франкфурті суд оштрафував 50-річного чоловіка на 4500 євро. Все через інцидент з канцлером Олафом Шольцом, що трапився у 2023 році в Міжнародному аеропорту "Франкфурт-на-Майні".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Die Welt.

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Що відомо про інцидент

Як з'ясувалося, у травні 2023 року чоловік їхав на своєму авто і вирішив доєднався до кортежу канцлера Німеччини Олафа Шольца, який у той час якраз їхав до аеропорту. Далі чоловік пішов до літака, біля якого раптово обійняв Шольца.

Чоловіка одразу ж затримала федеральна поліція. Як не дивно, він не чинив опору. Після складання протоколу його відпустили, а згодом передали справу до суду. Звісно ж, у винесенні вироку обійми підсудного із Шольцом відіграли лише другорядну роль. Але вони спровокували дискусії про безпеку канцлера.



У Німеччині оштрафували чоловіка за обійми з Шольцем / Фото AF

Як свою поведінку пояснив сам чоловік

Як згодом з'ясувалося, чоловік перебував під дією наркотиків. Він визнав свою провину, розкаявся та пообіцяв виправлятися.

Зрештою, окружний суд Франкфурта виніс рішення:

засудити чоловіка до штрафу у розмірі 4500 євро,

заборонити керування автівкою на 2,5 роки за створення небезпеки дорожньому руху в поєднанні з порушенням громадського порядку.

Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Тим часом у Британії покарали 51-річного експолітика Роберта Холдена із Західного Йоркширу. Він встановлював приховані камери у квартирах, які здавав жінкам, протягом 14 років.