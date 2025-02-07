Дівчина виявила телефон, який загубила ще кілька місяців тому, у неочікуваному місці
- Міранда Ґатаган знайшла загублений телефон через кілька місяців у старій тертці для сиру на кухні.
- Її відео про знахідку зібрало 3,2 мільйона переглядів у соцмережах, де користувачі поділилися своїми подібними історіями.
Дівчина, на ім'я Міранда Ґатаган кілька місяців тому загубила свій телефон. Сталося це після нічної гулянки. Тоді вона подумала, що втратила телефон назавжди.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @mirandagathagan2.
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На щастя, телефон таки знайшовся. Але у вкрай неочікуваному місці.
Де був телефон
Дівчина пригадала, що у день, коли загубила телефон, вона вирішила відсвяткувати завершення успішної угоди й випила кілька зайвих чарок алкоголю.
Мій телефон розрядився, а оскільки я створила новий Apple ID, функція "Знайти мій iPhone" була вимкнена. Ми з братом перевернули весь будинок догори дном, шукаючи його. Вивернули всі шухляди й навіть розрізали диван, – розповіла вона.
Ґатаган була змушена купити для роботи новий мобільний телефон. Однак через кілька місяців знайшла й втрачений пристрій.
"Одного разу переставляла меблі на кухні, підняла свою стару тертку для сиру, якою користувалася до того, як купила насадку для кухонного комбайна, і побачила там свій телефон. Чесно кажучи, була приголомшена", – згадала Міранда.
Дівчина знайшла загублений телефон через кілька місяців: дивіться відео
Реакція соцмереж
У мережі її відео зібрало 3,2 мільйона переглядів. Глядачів також поділились своїми історіями:
- "Я все намазую сиром. Мій телефон не зникнув би так надовго";
- "Щойно знайшла свої водійські права. Шукала їх після нашої поїздки до Італії у вересні 2022 року. Як виявилось, були між картками Uno, які ми взяли з собою на відпочинок";
- "Відключилася і загубила свої окуляри. Відтоді вже три роки не п'ю";
- "Я загубила пульт від телевізора після вечірки й думала, що хтось його вкрав, а потім з'ясувалося, що сама сховала – боялася, що хтось вкраде".