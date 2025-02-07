Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @mirandagathagan2.
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К счастью, телефон таки нашелся. Но в крайне неожиданном месте.
Где был телефон
Девушка вспомнила, что в день, когда потеряла телефон, она решила отпраздновать завершение успешной сделки и выпила несколько лишних рюмок алкоголя.
Мой телефон разрядился, а поскольку я создала новый Apple ID, функция "Найти мой iPhone" была выключена. Мы с братом перевернули весь дом вверх дном, в поисках его. Вывернули все ящики и даже разрезали диван, – рассказала она.
Гатаган была вынуждена купить для работы новый мобильный телефон. Однако через несколько месяцев нашла и потерянное устройство.
"Однажды переставляла мебель на кухне, подняла свою старую терку для сыра, которой пользовалась до того, как купила насадку для кухонного комбайна, и увидела там свой телефон. Честно говоря, была ошеломлена", – вспомнила Миранда.
Девушка нашла потерянный телефон через несколько месяцев: смотрите видео
Реакция соцсетей
В сети ее видео собрало 3,2 миллиона просмотров. Зрители также поделились своими историями:
- "Я все намазываю сыром. Мой телефон не исчез бы так надолго";
- "Только что нашла свои водительские права. Искала их после нашей поездки в Италию в сентябре 2022 года. Как оказалось, были между карточками Uno, которые мы взяли с собой на отдых";
- "Отключилась и потеряла свои очки. С тех пор уже три года не пью";
- "Я потеряла пульт от телевизора после вечеринки и думала, что кто-то его украл, а потом выяснилось, что сама спрятала – боялась, что кто-то украдет".