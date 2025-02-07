Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @mirandagathagan2.

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К счастью, телефон таки нашелся. Но в крайне неожиданном месте.

Где был телефон

Девушка вспомнила, что в день, когда потеряла телефон, она решила отпраздновать завершение успешной сделки и выпила несколько лишних рюмок алкоголя.

Мой телефон разрядился, а поскольку я создала новый Apple ID, функция "Найти мой iPhone" была выключена. Мы с братом перевернули весь дом вверх дном, в поисках его. Вывернули все ящики и даже разрезали диван, – рассказала она.

Гатаган была вынуждена купить для работы новый мобильный телефон. Однако через несколько месяцев нашла и потерянное устройство.

"Однажды переставляла мебель на кухне, подняла свою старую терку для сыра, которой пользовалась до того, как купила насадку для кухонного комбайна, и увидела там свой телефон. Честно говоря, была ошеломлена", – вспомнила Миранда.

Девушка нашла потерянный телефон через несколько месяцев: смотрите видео

Реакция соцсетей

В сети ее видео собрало 3,2 миллиона просмотров. Зрители также поделились своими историями: