Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @mirandagathagan2.

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На щастя, телефон таки знайшовся. Але у вкрай неочікуваному місці.

Де був телефон

Дівчина пригадала, що у день, коли загубила телефон, вона вирішила відсвяткувати завершення успішної угоди й випила кілька зайвих чарок алкоголю.

Мій телефон розрядився, а оскільки я створила новий Apple ID, функція "Знайти мій iPhone" була вимкнена. Ми з братом перевернули весь будинок догори дном, шукаючи його. Вивернули всі шухляди й навіть розрізали диван, – розповіла вона.

Ґатаган була змушена купити для роботи новий мобільний телефон. Однак через кілька місяців знайшла й втрачений пристрій.

"Одного разу переставляла меблі на кухні, підняла свою стару тертку для сиру, якою користувалася до того, як купила насадку для кухонного комбайна, і побачила там свій телефон. Чесно кажучи, була приголомшена", – згадала Міранда.

Дівчина знайшла загублений телефон через кілька місяців: дивіться відео

Реакція соцмереж

У мережі її відео зібрало 3,2 мільйона переглядів. Глядачів також поділились своїми історіями: