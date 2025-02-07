Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @mirandagathagan2.
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На щастя, телефон таки знайшовся. Але у вкрай неочікуваному місці.
Де був телефон
Дівчина пригадала, що у день, коли загубила телефон, вона вирішила відсвяткувати завершення успішної угоди й випила кілька зайвих чарок алкоголю.
Мій телефон розрядився, а оскільки я створила новий Apple ID, функція "Знайти мій iPhone" була вимкнена. Ми з братом перевернули весь будинок догори дном, шукаючи його. Вивернули всі шухляди й навіть розрізали диван, – розповіла вона.
Ґатаган була змушена купити для роботи новий мобільний телефон. Однак через кілька місяців знайшла й втрачений пристрій.
"Одного разу переставляла меблі на кухні, підняла свою стару тертку для сиру, якою користувалася до того, як купила насадку для кухонного комбайна, і побачила там свій телефон. Чесно кажучи, була приголомшена", – згадала Міранда.
Дівчина знайшла загублений телефон через кілька місяців: дивіться відео
Реакція соцмереж
У мережі її відео зібрало 3,2 мільйона переглядів. Глядачів також поділились своїми історіями:
- "Я все намазую сиром. Мій телефон не зникнув би так надовго";
- "Щойно знайшла свої водійські права. Шукала їх після нашої поїздки до Італії у вересні 2022 року. Як виявилось, були між картками Uno, які ми взяли з собою на відпочинок";
- "Відключилася і загубила свої окуляри. Відтоді вже три роки не п'ю";
- "Я загубила пульт від телевізора після вечірки й думала, що хтось його вкрав, а потім з'ясувалося, що сама сховала – боялася, що хтось вкраде".