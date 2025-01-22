"Щоб не було самотньо": в Японії до стін акваріума риби-місяця приклеїли фото людей

В японській префектурі Ямагучі стався курйозний інцидент. Там в до стін акваріума з рибою-місяцем приклеїли фото людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mainichi Shimbun.

Дивіться також Дивний Маск та Меланія "Петрівна": якими курйозами запам'яталася інавгурація Трампа

Що цьому передувало

Акваріум Кайкекан у префектурі Ямагучі тимчасово закрився на реконструкцію у грудні 2024 року. Після цього у риби-місяця почалися проблеми зі здоров'ям:

вона перестала їсти медуз,

почала тертися об стінки акваріума.



В Японії до стін акваріума риби-місяця приклеїли фото людей / Фото Mainichi Shimbun

Співробітники запідозрили наявність паразитів чи проблеми із травленням. Однак згодом один з них припустив, що рибі стало самотньо без відвідувачів. Щоб протестувати цю гіпотезу, до акваріума зовні приклеїли фото людей та форму працівників. Наступного дня риба почала їсти, і незабаром її здоров'я налагодилося.

Вона дуже комунікабельна і постійно підпливала до відвідувачів, коли вони підходили до акваріума,

– пояснив описує один зі співробітників.

Довідка. Риба-місяць зустрічається у всіх океанах світу. У неволі вони можуть жити до 10 років, але нечасто зустрічаються в акваріумах.