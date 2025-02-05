"Гарний голос, але я нічого не розумію": Трамп не зміг відповісти журналістці з Афганістану

Очільник США Дональд Трамп знову став героєм обговорень у соцмережах після курйозного випадку під час пресконференції. Журналістка з Афганістану поставила йому запитання, але він заявив, що не зрозумів жодного слова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео з зустрічі.

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Інцидент стався під час чергового спілкування з журналістами. Дональд Трамп хотів відповісти на питання журналістки з Афганістану, але не зрозумів жодного слова. Попри це, Трамп вирішив не залишати ситуацію без відповіді та вдався до дипломатії у своєму стилі. Він похвалив її голос і акцент, а потім просто побажав їй жити в мирі.

У вас гарний голос і чудовий акцент, але проблема в тому, що я вас не розумію,

– сказав Трамп.

Що сталося на пресконференції: дивіться відео

Ця сцена одразу ж розлетілася мережею. Одні користувачі визнали, що акцент журналістки міг бути дійсно складним для розуміння, інші ж підкреслили, що від політика такого рівня варто було б очікувати більш підготовленої реакції – або хоча б запиту про повторне формулювання питання.

У будь-якому разі, цей момент вкотре підтвердив: Дональд Трамп завжди вміє опинитися в центрі уваги – навіть коли просто не розуміє, про що його питають.