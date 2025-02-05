Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео со встречи.

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Инцидент произошел во время очередного общения с журналистами. Дональд Трамп хотел ответить на вопрос журналистки из Афганистана, но не понял ни одного слова. Несмотря на это, Трамп решил не оставлять ситуацию без ответа и прибегнул к дипломатии в своем стиле. Он похвалил ее голос и акцент, а потом просто пожелал ей жить в мире.

У вас хороший голос и замечательный акцент, но проблема в том, что я вас не понимаю,

– сказал Трамп.

Что произошло на пресс-конференции: смотрите видео

Эта сцена сразу же разлетелась по сети. Одни пользователи признали, что акцент журналистки мог быть действительно сложным для понимания, другие же подчеркнули, что от политика такого уровня стоило бы ожидать более подготовленной реакции – или хотя бы запроса о повторной формулировке вопроса.

В любом случае, этот момент в очередной раз подтвердил: Дональд Трамп всегда умеет оказаться в центре внимания – даже когда просто не понимает, о чем его спрашивают.