"Допоможе дбати про прекрасне волосся": Трамп підписав черговий абсурдний указ

Американський лідер підписав черговий незвичний указ. Цього разу мовиться про документ, який знімає обмеження на тиск води в душі.

Дональд Трамп заявив, що таким чином хоче "подбати про своє прекрасне волосся". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent.

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Про це стало відомо 10 квітня. Указ президент США Дональд Трамп підписав напередодні, 9 квітня.

Контекст ситуації

Правило про обмеження тиску води у душах – це екологічна норма, яка була запроваджена у США за президентства Барака Обами.

Її мета полягала у зменшенні споживання води та енергії під час прийняття душу. Згідно з цим правилом, душові головки мали подавати не більше ніж 2,5 галона води на хвилину (близько 9,5 літра).

Це обмеження продовжило діяти і за президентства Джо Байдена, який, на противагу Дональду Трампу, підтримував екологічні стандарти та зусилля щодо боротьби зі зміною клімату.

Що про це каже Трамп

Своє рішення Трамп аргументував тим, що недостатній напір води в крані заважає йому доглядати за своєю шевелюрою.

Мені доводиться стояти під душем 15 хвилин, поки він не намокне і не потече краплями, краплями, краплями, це просто смішно,

– сказав Трамп.

Раніше Дональд Трамп підписав ще один незвичний указ. Він повернув червону кнопку на своєму столі, яка викликає офіціанта з дієтичною колою.