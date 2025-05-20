"Я й сам свого роду Рюрикович": соцмережі вибухнули мемами після розмови Трампа з Путіним

Дональд Трамп 19 травня провів чергову розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Президент США заговорив про "шанс на успіх" мирних переговорів – щоправда, як і раніше, мир ввижається йому переважно на умовах країни-агресорки.

Як на черговий "шанс для Росії" відреагували соцмережі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про переговори

19 травня Дональд Трамп поговорив Володимиром Путіним. Під час неї політики обговорили припинення вогню в Україні. За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, Україна пропонує єдиний реалістичний вихід із війни через негайне та безумовне припинення вогню, що підтримує Європа. Але, на жаль, США залишилися глобальним посередником, який вірить у договороздатність Росії.

Серед основних тез Трампа:

Американський лідер заявив, що йому потрібен час, аби оцінити, чи достатньо Україна прагне миру.

Президент Сполучених Штатів заявив журналістам, що не посилюватиме санкції проти країни-агресорки Росії, "оскільки є шанс" на прогрес.

Володимира Зеленського Трамп назвав "не найпростішою у спілкуванні людиною".

Реакція мережі

Українські соцмережі не змогли пройти повз іронії ситуації. Користувачі створили чимало мемів, які висміюють Трампову "духовну єдність" з Кремлем. Через це користувачі мережі навіть створили мем з фразою: "Знаєте, я й сам свого роду Рюрикович".



Трамп після розмови з Путіним / Фото з мережі



Соцмережі жартують про розмову Трампа та Путіна / Фото з мережі



Весь цивілізований світ чекає на ухвалення мирного договору / Фото з мережі

На іншій картинці – карта світу, з якої зникла Росія, з підписом: "Коли зникли усі першопричини кризи. І з цим неможливо не погодитися.



Ідеальне розв'язання проблеми / Фото з мережі

Розмова Трампа з Путіним породила хвилю мемів: дивіться відео

Те, що Трамп знову намагається "порозумітися" з Путіним, повністю ігноруючи прагнення України до справедливого миру – вже не сюрприз. Але інтернет не прощає політичної сліпоти. Меми – це реакція людей на чергову порцію цинізму, подану під соусом "дипломатії".