Как на очередной "шанс для России" отреагировали соцсети – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о переговорах

19 мая Дональд Трамп поговорил Владимиром Путиным. Во время нее политики обсудили прекращение огня в Украине. По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, Украина предлагает единственный реалистичный выход из войны через немедленное и безусловное прекращение огня, что поддерживает Европа. Но, к сожалению, США остались глобальным посредником, который верит в договороспособность России.

Среди основных тезисов Трампа:

Американский лидер заявил, что ему нужно время, чтобы оценить, достаточно ли Украина стремится к миру.

Президент Соединенных Штатов заявил журналистам, что не будет усиливать санкции против страны-агрессора России, "поскольку есть шанс" на прогресс.

Владимира Зеленского Трамп назвал "не самым простым в общении человеком".

Реакция сети

Украинские соцсети не смогли пройти мимо иронии ситуации. Пользователи создали немало мемов, которые высмеивают Трампа "духовное единство" с Кремлем. Из-за этого пользователи сети даже создали мем с фразой: "Знаете, я и сам своего рода Рюрикович".



Трамп после разговора с Путиным / Фото из сети



Соцсети шутят о разговоре Трампа и Путина / Фото из сети



Весь цивилизованный мир ждет принятия мирного договора / Фото из сети

На другой картинке – карта мира, с которой исчезла Россия, с подписью: "Когда исчезли все первопричины кризиса. И с этим невозможно не согласиться.



Идеальное решение проблемы / Фото из сети

Разговор Трампа с Путиным породил волну мемов: смотрите видео

То, что Трамп снова пытается "объясниться" с Путиным, полностью игнорируя стремление Украины к справедливому миру – уже не сюрприз. Но интернет не прощает политической слепоты. Мемы – это реакция людей на очередную порцию цинизма, поданную под соусом "дипломатии".