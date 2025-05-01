"І ще щось про Байдена говорив": Трамп загубився після зустрічі з журналістами

Дональд Трамп, який лише нещодавно критикував попереднього очільника США Джо Байдена, і сам потрапив у курйозну ситуацію. Після зустрічі з журналістами Трамп розгубився і пішов зовсім не в тому напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, яке завірусилося у мережі.

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Публічні нападки Трампа на Байдена

Раніше Дональд Трамп неодноразово критикував ексочільника Білого Дому Дональда Трампа. Він неодноразово хвалився, що нібито на відміну від Байдена має вищі бали за тест на когнітивні функції.

До речі, я проходив тест на когнітивні здібності як частину мого загального медичного огляду – і отримав найвищий бал. Один із лікарів сказав: "Сер, я ніколи не бачив, щоб хтось отримав такий результат". Це був найвищий бал,

– похвалився президент Дональд Трамп.

Довідка. Тест на когнітивні функції – це метод оцінки мислення, пам’яті, уваги, мови, сприйняття та інших психічних процесів, які визначають, як ми сприймаємо, обробляємо й використовуємо інформацію. Цей тест застосовують для раннього виявлення деменції.

Все повернулося бумерангом

Але Трамп, неочікувано для себе, і сам потрапив у курйозну ситуацію. Після того, як Трамп завершив відповідати на питання преси, він кілька секунд крокував у невідомість, обертаючись на всі боки, наче шукав сцену або ж вихід.

Трамп загубився після зустрічі з журналістами: дивіться відео

Раніше під час національного молебню в США Дональд Трамп задрімав. Це викликало широку реакцію в мережі. Особливо насмішила людей реакція його дружини, Меланії Трамп.