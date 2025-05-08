"Коли вже буде білий": у мережі обговорюють двох мартинів, які чекають на нового Папу

В Сикстинській капелі 8 травня триває 2 день голосування за нового Папу Римського. Після вчорашнього конклаву з димаря над каплицею піднявся чорний дим – поки жодного з кандидатів не обрали.

Вся світова спільнота разом з Римом з нетерпінням очікує на результати конклаву. Цей інтерес поширюється не лише на людей. Навіть місцеві птахи зібралися біля димаря, сподіваючись побачити очікуваний білий дим, що сигналізуватиме про обрання нового лідера.

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24 Канал не міг оминути жартівливі коментарі щодо двох мартинів, які сидять на даху Сикстинської капели й чекають на нового Папу. Ми зібрали для вас реакції людей у соціальних мережах – підготуйтеся до кумедної порції фото та відео!

Два мартини чекають на білий дим у Ватикані

Більшість користувачів зауважують, що чайки після таких своїх дій займають особливе місце в їхніх серцях. Адже подія важлива для всього людського світу, стала небайдужою і для них.

Час спостерігати, як чайки спостерігають за димарем на даху Сикстинської капели,

– пишуть користувачі.

Мартини сидять на даху на 2-й день конклаву: дивіться фото

Публікують не тільки милі реакції, а й кумедні. Наприклад, культова сцена з розвіюванням праху у фільмі "Великий Лебовські". Ймовірно, саме так виглядатимуть мартини, коли дочекаються результатів.

Мартини, які чекають на білий дим: дивіться відео

Інші ж користувачі знайшли подібні мультяшні кадри. Впевнені, що саме так виглядатимуть мартини, коли побачать білий дим з димаря. Скличуть своїх родичів і будуть святкувати.

Такий вигляд матимуть мартини, коли оберуть Папу: дивіться фото

Створюють і меми з мартинами. Кажуть, що птахи чекають свого зіркового моменту на конклаві – як це станеться скрикнуть: "У нас є Папа".

Мем з мартинами на даху Сикстинської капели: дивіться фото

На ще одній з ілюстрацій показали, як птахи незадоволено втікають від чорного диму, задихаючися.

Ось так це виглядає: дивіться фото