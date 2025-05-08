Все мировое сообщество вместе с Римом с нетерпением ожидает результатов конклава. Этот интерес распространяется не только на людей. Даже местные птицы собрались у дымохода, надеясь увидеть ожидаемый белый дым, что будет сигнализировать об избрании нового лидера.

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24 Канал не мог обойти шутливые комментарии относительно двух чаек, которые сидят на крыше Сикстинской капеллы и ждут нового Папу. Мы собрали для вас реакции людей в социальных сетях – подготовьтесь к забавной порции фото и видео!

Две чайки ждут белый дым в Ватикане

Большинство пользователей отмечают, что чайки после таких своих действий занимают особое место в их сердцах. Ведь событие важное для всего человеческого мира, стало небезразличным и для них.

Время наблюдать, как чайки наблюдают за дымоходом на крыше Сикстинской капеллы,

– пишут пользователи.

Чайки сидят на крыше на 2-й день конклава: смотрите фото

Публикуют не только милые реакции, но и забавные. Например, культовая сцена разбрасывания пепла в фильме "Большой Лебовски". Вероятно, именно так будут выглядеть чайки, когда дождутся результатов.

Чайки, которые ждут белый дым: смотрите видео

Другие же пользователи нашли подобные мультяшные кадры. Уверены, что именно так будут выглядеть чайки, когда увидят белый дым из дымохода. Созовут своих родственников и будут праздновать.

Так будут выглядеть чайки, когда выберут Папу: смотрите фото

Создают и мемы с чаек. Говорят, что птицы ждут своего звездного момента на конклаве – как это произойдет вскрикнут: "У нас есть Папа".

Мем с чайками на крыше Сикстинской капеллы: смотрите фото

На еще одной из иллюстраций показали, как птицы недовольно убегают от черного дыма, задыхаясь.

Вот так это выглядит: смотрите фото