Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела видання Sky News.

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Кардинали рухаються до обрання Папи Римського

Зранку 8 травня у Ватикані розпочалося перше голосування сьогоднішньої сесії. Найближчим часом кардинали, які залучені до обрання нового Папи Римського, можуть дійти згоди та призначити понтифіка. Для цього потрібно дві третини голосів.

Цікаво, що зараз кардинали-виборці прагнуть показати світові, що вони єдині в питанні швидкого ухвалення рішення. А от тривалий конклав може сприйматися як ознака розколу серед кардиналів.

Ми також наближаємося до періоду, коли може здійнятися клуби білого диму, якщо перше голосування дня буде успішним,

– говорять кореспонденти видання.

Нагадаємо, 7 травня кардинали розпочали конклав. Тоді вони не змогли обрати понтифіка, з димаря пішов чорний дим, як ознака того, що рішення не ухвалене.

До слова, фаворитами на обрання нового Папи є Луїс Антоніо Тагле з Філіппін, Петер Ердо з Угорщини та П'єтро Паролін з Італії. У Ватикані є правило, що якщо Якщо після 21 туру голосування Папу не буде обрано, то обирати доведеться між двома кандидатами, які отримали найбільше голосів.