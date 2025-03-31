"А де ж костюм?": Венс, який критикував Зеленського, скопіював його стиль

Американський сенатор-республіканець Джей Ді Венс, який раніше розкритикував президента України Володимира Зеленського за те, що той з'являється на офіційних заходах без костюма, сам несподівано перейшов на подібний одяг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Daily Beast.

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Днями віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав Гренландію, що не аби як обурило та налякало гренландського прем'єра. Але увагу журналістів привернув зовнішній вигляд Венса. Його помітили у темно-зеленій куртці мілітарі-формату та чорній флісці.

Це одразу ж викликало жваві обговорення в соцмережах. Користувачі кепкують, що політик, схоже, вирішив наслідувати того, кого критикував.



Венс наслідує стиль Зеленського / Фото з мережі

Що цьому передувало

Під час зустрічі 28 лютого в Овальному кабінеті Білого дому головний кореспондент Real America's Voice Браян Гленн поставив Володимиру Зеленському незвичайне запитання. Він різко звернувся до українського лідера, поцікавившись, чому той не вдягнений у костюм.

За словами журналіста, таким чином Зеленський нібито демонструє неповагу до президента США, хоча це очевидно не відповідає дійсності. Претензії до Зеленського також підтримав Джей Ді Венс, відомий своїми українофобними висловлюваннями.

Варто знати! Після початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський свідомо відмовився від класичного ділового стилю, віддаючи перевагу зручному та практичному одягу. Таке рішення має кілька важливих причин. Неофіційний стиль підкреслює його єдність із народом, який переживає складні часи, та демонструє, що президент не віддалений від реалій повсякденного життя, а є його невіддільною частиною.

Що означає перехід Венса на інший стиль: дивіться відео