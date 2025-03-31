Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Daily Beast.

Важно "Так лучше?": украинцы в костюмах обратились к Трампу на фоне разрушенных Россией городов

На днях вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Гренландию, что не абы как возмутило и напугало гренландского премьера. Но внимание журналистов привлек внешний вид Вэнса. Его заметили в темно-зеленой куртке милитари-формата и черной флиске.

Это сразу же вызвало оживленные обсуждения в соцсетях. Пользователи смеются, что политик, похоже, решил подражать тому, кого критиковал.



Вэнс подражает стилю Зеленского / Фото из сети

Что этому предшествовало

Во время встречи 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома главный корреспондент Real America's Voice Брайан Гленн задал Владимиру Зеленскому необычный вопрос. Он резко обратился к украинскому лидеру, поинтересовавшись, почему тот не одет в костюм.

По словам журналиста, таким образом Зеленский якобы демонстрирует неуважение к президенту США, хотя это очевидно не соответствует действительности. Претензии к Зеленскому также поддержал Джей Ди Вэнс, известный своими украинофобными высказываниями.

Стоит знать! После начала полномасштабного вторжения Владимир Зеленский сознательно отказался от классического делового стиля, отдавая предпочтение удобной и практичной одежде. Такое решение имеет несколько важных причин. Неофициальный стиль подчеркивает его единство с народом, который переживает сложные времена, и демонстрирует, что президент не удален от реалий повседневной жизни, а является его неотъемлемой частью.

Что означает переход Венса на другой стиль: смотрите видео