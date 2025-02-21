На Філіппінах людям платять за пійманих комарів: на скільки можна розбагатіти

Влада Філіппін вигадала цікавий спосіб боротьби з комахами. Сталося це на тлі спалаху лихоманки Денге, яку якраз переносять комарі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також Жінка забула погодувати котів: помста була рішучою

Скільки можна заробити

У столиці країни Манілі людям виплачують одне філіппінське песо (1,22 гривні) за 5 комах – живих і неживих. До ініціативи долучилося і село Аддішн-Хіллс. Староста села Карліто Сернал оголосив полювання на комарів, оскільки в його районі також почастішали випадки зараження лихоманкою Денге.

Відомо, що ідея платного вилову комарів прийшла до влади, після того, як один з її представників втратив двох своїх сусідів через лихоманку.

Чи є результати

Чоловік зазначив, що програма запущена менш як місяць тому. Однак навіть за такий короткий час було знищено вже приблизно 700 комарів.



Як боряться з комахами / Фото Rolex dela Peña

Натомість представники філіппінського департаменту охорони здоров'я розкритикували цю ідею. Вони заявили, що заради наживи місцеві жителі можуть почати розводити комарів і це лише погіршить ситуацію.

Що відомо про лихоманку Денге на Філіппінах