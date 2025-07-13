Лежали у землі 2000 років: археологи розкрили таємницю стародавньої медицини

У китайській провінції Цзянсі археологи зробили унікальне відкриття. У древній імператорській гробниці вони знайшли сталеві голки, які, ймовірно, використовувалися для медичних процедур, зокрема акупунктури.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Що знайшли археологи?

Артефакти виявили під час розкопок поховання Лю Хе – імператора з династії Західна Хань, також відомого як маркіз Хайхун. Гробниця, якій понад 2000 років, є однією з найвідоміших в Китаї.

Серед знахідок – 5 тонких голок, захованих усередині зламаної нефритової трубки, яка лежала у мініатюрній позолоченій лакованій скриньці. За словами керівника розкопок Яна Цзюня, повністю вдалося витягти лише одну голку, інші залишилися в землі – частково вкриті залишками тканини, що розклалася з часом.

Чому це важливо?

На думку дослідників, ці голкоподібні предмети могли слугувати інструментами для ранніх форм традиційної китайської медицини – зокрема, акупунктури. Крім того, знахідка свідчить про високий рівень металургії в Китаї ще понад два тисячоліття тому.

Цікаво! Це відкриття допоможе вченим краще зрозуміти як розвиток медицини, так і технічні можливості династії Західна Хань.

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