Індику так сподобався моторолер, що навіть "побився" з власницею транспорту
- У Бразилії індик зацікавився припаркованим моторолером і почав "охороняти" його, навіть атакуючи власницю.
- Відео інциденту викликало в мережі чимало коментарів через його курйозність і смішність.
У Бразилії стався курйозний інцидент за участю індика. Птах зацікавився припаркованим моторолером і почав "по-хазяйськи" обходити його колами.
Коли власниця транспорту повернулася, це не сподобалося птахові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ViralHog.
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На оприлюднених кадрах можна побачити, як індик зацікавився припаркованим моторолером і розглядає його. Аж раптом до транспорту повернулася його власниця, але покинути це місце оперативно вона так і не змогла.
Коли жінка хотіла поїхати, індик не пускав її та кілька разів "атакував" власницю. Згодом їй вдалося розвернутися, але птах продовжував за нею йти та видавати голосні звуки.
Індик "побився" з власницею моторолера: дивіться відео
Реакція мережі
Це відео не залишило людей байдужими і вони одразу ж почали писати чимало коментарів:
- "Це справді смішно";
- "Вона просто не оплатила парковку";
- "Індик побачив, що моторолер має поломку. Тому й намагався попередити її";
- "От тобі й індик. А ви кажете, птахи не люблять транспорт, хіба?".
Раніше ми писали про львів'янку, яка живе у квартирі з куркою та півнем, яких купила на ринку і залишила після літнього перебування в селі. Птахи сплять у ванній і не заважають мешканцям будинку, а сусіди навіть не підозрюють про їхню наявність.