Студент розважався з надувною лялькою та спалив гуртожиток: як його покарали

У Китаї студент одного з технологічних університетів випадково спалив гуртожиток. Сталося це після того, як його сусід повернувся до кімнати раніше очікуваного та застав хлопця за розвагами з секс-лялькою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Як почалася пожежа

За даними журналістів, хлопець сам підпалив свою "надувну подружку". Сталося це після того, коли його сусід по кімнаті несподівано повернувся додому раніше. Власник ляльки був дуже збентежений і не вигадав нічого кращого, ніж просто спалити ляльку.

Однак вогонь швидко вийшов з-під контролю і поширився, спровокувавши пожежну сигналізацію кампусу. Коридор гуртожитку був заповнений полум'ям і димом.

Пожежна служба прибула швидко і загасила полум'я з нульовими жертвами, за винятком "подружки" секс-ляльки,

– мовиться у матеріалі.



Студент розважався з надувною лялькою та спалив гуртожиток / Фото Daily Mail

Реакція університету

Після інциденту університет звернувся до всіх студентів із закликом не використовувати відкритий вогонь із силіконовими предметами.

"Будь ласка, не використовуйте відкритий вогонь для роботи з силіконовими виробами або іншими легкозаймистими матеріалами в будівлі. Предмети, які більше не потрібні, можна викинути у смітник", – мовилося у повідомленні адміністрації навчального закладу.

Зрештою, студент отримав догану за свої дії.