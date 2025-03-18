"Ядерна зброя Канади": канадці пропонують заблокувати США доступ до Pornhub

Канадці пропонують помститися США за торгівельну війну та заблокувати американцям доступ до Pornhub. Користувачі мережі називають один з найпопулярніших порносайтів "ядерною зброєю" Канади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Post.

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Таку ідею висунув комік Меттью Пужицький. Саме він опублікував вірусне відео в інстаграмі, назвавши таку ініціативу "ядерною зброєю" Канади. Одразу після цього з'явилася петиція, що закликає канадську владу заблокувати Pornhub як відповідь на дії США.

Довідка. Pornhub є найвідвідуванішим сайтом для дорослих у США, маючи понад 3 мільйони переглядів на місяць.

Якщо Канада зможе заблокувати Pornhub у США, ми виграємо торгову війну. На цьому все. Більше ніякої торгової війни,

– зазначив один із прихильників цієї ідеї.



Канадці створили петицію про заборону США доступу до Pornhub / Фото NY Post Design

Що відомо про торгівельну війну