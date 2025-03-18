"Ядерна зброя Канади": канадці пропонують заблокувати США доступ до Pornhub
- Канадці пропонують заблокувати доступ США до Pornhub як відповідь на торгівельну війну.
- Торгівельні суперечки між США та Канадою тривають через мита на сталь та алюміній.
Канадці пропонують помститися США за торгівельну війну та заблокувати американцям доступ до Pornhub. Користувачі мережі називають один з найпопулярніших порносайтів "ядерною зброєю" Канади.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Post.
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Таку ідею висунув комік Меттью Пужицький. Саме він опублікував вірусне відео в інстаграмі, назвавши таку ініціативу "ядерною зброєю" Канади. Одразу після цього з'явилася петиція, що закликає канадську владу заблокувати Pornhub як відповідь на дії США.
Довідка. Pornhub є найвідвідуванішим сайтом для дорослих у США, маючи понад 3 мільйони переглядів на місяць.
Якщо Канада зможе заблокувати Pornhub у США, ми виграємо торгову війну. На цьому все. Більше ніякої торгової війни,
– зазначив один із прихильників цієї ідеї.
Канадці створили петицію про заборону США доступу до Pornhub / Фото NY Post Design
Що відомо про торгівельну війну
- Торгівельні суперечки між США та Канадою траплялися неодноразово, адже дві країни є одними з найбільших торгівельних партнерів у світі.
- Дональд Трамп запровадив додаткові мита на сталь та алюміній з Канади у відповідь на 25% мита, встановлені провінцією Онтаріо на постачання електроенергії до США. Президент США пригрозив жорстокіші дії, якщо Канада буде дотримуватись своєї митної політики.
- І не варто забувати, що неодноразово Дональд Трамп пропонував Канаді стати 51-м штатом США для вирішення торгових конфліктів, заявивши про зниження податків і підвищення безпеки.