Гуляла містом: на київському Подолі помітили качку з каченятами – миле відео

На столичному Подолі мешканці помітили качку з маленькими каченятами, які впевнено прогулювались вулицями міста. Момент встигли зняти на відео.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Дивіться також Неможливо стримати сліз: реакція собаки на появу новонародженого у будинку стала вірусною

На відео видно, як пташине сімейство спокійно переходить дорогу поблизу однієї з історичних вулиць Подолу. Качка впевнено веде своїх малюків, а перехожі зупиняються, аби не заважати їм та сфотографувати кумедну процесію.

Очевидці зазначають, що качка з'явилася неподалік річки, ймовірно, шукаючи безпечне місце для виводка. Деякі користувачі жартують, що вона просто "вирішила показати дітям місто".

Качка з каченятами гуляє Києвом: дивіться відео

Чому качки можуть гуляти містом

Качки можуть гуляти містом з кількох причин – і це не так вже й рідко, особливо в містах, розташованих біля водойм. У містах качки можуть шукати легкодоступну їжу: хлібні крихти, зерно або навіть залишки їжі, якими їх підгодовують люди в парках.

Качки можуть переходити з одного водоймища до іншого. Якщо між ними немає зелених зон або річок, маршрут може пролягати просто через міські вулиці.

Раніше жінка на Дніпропетровщині вигулювала козу в центрі Павлограда. Це викликало доброзичливу, але здивовану реакцію місцевих жителів.