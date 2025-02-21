З ресторану у Лондоні викрали 477 фігурок котів: сума збитків вражає

У відомому ресторані шеф-кухаря Гордона Рамзі, який має назву Lucky Cat by Gordon Ramsay, зникло майже 500 фігурок котів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.

Дивіться також На Філіппінах людям платять за пійманих комарів: на скільки можна розбагатіти

Що відомо про інцидент

Інформацію про крадіжку підтвердив сам шеф-кухар. Гордон Рамзі розповів, що за тиждень з його нового ресторану викрали 477 фігурок котів на загальну суму у 2146,50 фунтів стерлінгів.

Довідка. Мовиться про ресторан Lucky Cat by Gordon Ramsay, який нещодавно відкрили у центрі Лондона. Для оздоблення інтер’єру було використано низку японських фігурок котів, відомих як манекі-неко.

Кішок крадуть. Минулого тижня було викрадено 477 кішок. Кожна обійшлась у 4,50 фунтів стерлінгів,

– розповів Рамзі.



З ресторану у Лондоні викрали 477 фігурок котів / Фото Unsplash

Що відомо про фігурки котів