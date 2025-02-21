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Розваги Курйози З ресторану у Лондоні викрали 477 фігурок котів: сума збитків вражає
21 лютого, 20:30
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З ресторану у Лондоні викрали 477 фігурок котів: сума збитків вражає

Альона Захарова
Основні тези
  • З ресторану Lucky Cat by Gordon Ramsay у Лондоні викрали 477 фігурок манекі-неко на суму 2146,50 фунтів стерлінгів.
  • Фігурки манекі-неко вважаються талісманами, які приносять удачу та використовуються для оздоблення інтер'єру.

У відомому ресторані шеф-кухаря Гордона Рамзі, який має назву Lucky Cat by Gordon Ramsay, зникло майже 500 фігурок котів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.

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Що відомо про інцидент

Інформацію про крадіжку підтвердив сам шеф-кухар. Гордон Рамзі розповів, що за тиждень з його нового ресторану викрали 477 фігурок котів на загальну суму у 2146,50 фунтів стерлінгів.

Довідка. Мовиться про ресторан Lucky Cat by Gordon Ramsay, який нещодавно відкрили у центрі Лондона. Для оздоблення інтер’єру було використано низку японських фігурок котів, відомих як манекі-неко.

Кішок крадуть. Минулого тижня було викрадено 477 кішок. Кожна обійшлась у 4,50 фунтів стерлінгів,
– розповів Рамзі.


З ресторану у Лондоні викрали 477 фігурок котів / Фото Unsplash

Що відомо про фігурки котів

  • Послідовники японської культури вірять, що фігурки манекі-неко – це не просто декоративні елементи, а справжні талісмани, що приносять удачу та благополуччя.
  • За легендами, манекі-неко, з піднятою лапкою, символізує відкриття дверей для нових можливостей, фінансового успіху та гармонійних стосунків.
  • Такий символ часто зустрічається не лише в будинках, але й у комерційних просторах, де власники прагнуть залучити позитивну енергію та зменшити вплив негативних факторів.