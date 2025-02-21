Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.
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Что известно об инциденте
Информацию о краже подтвердил сам шеф-повар. Гордон Рамзи рассказал, что за неделю из его нового ресторана похитили 477 фигурок котов на общую сумму в 2146,50 фунтов стерлингов.
Справка. Говорится о ресторане Lucky Cat by Gordon Ramsay, который недавно открыли в центре Лондона. Для отделки интерьера был использован ряд японских фигурок котов, известных как манеки-неко.
Кошек воруют. На прошлой неделе было похищено 477 кошек. Каждая обошлась в 4,50 фунтов стерлингов,
– рассказал Рамзи.
Из ресторана в Лондоне похитили 477 фигурок кошек / Фото Unsplash
Что известно о фигурках котов
- Последователи японской культуры верят, что фигурки манеки-неко – это не просто декоративные элементы, а настоящие талисманы, приносящие удачу и благополучие.
- По легендам, манеки-неко, с поднятой лапкой, символизирует открытие дверей для новых возможностей, финансового успеха и гармоничных отношений.
- Такой символ часто встречается не только в домах, но и в коммерческих пространствах, где владельцы стремятся привлечь положительную энергию и уменьшить влияние негативных факторов.