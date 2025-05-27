Прийняла за собаки: у США жінка прийняла крокодила за домашнього улюбленця
- У Луїзіані жінка помітила алігатора без хвоста та спершу прийняла його за домашнього улюбленця.
- З'ясувалося, що хвіст рептилії було відірвано, ймовірно, у бійці з іншим алігатором.
- Крокодили часто травмуються під час бійок за територію, їжу або самку, що може призвести до втрати частин тіла.
В американському штаті Луїзіана жінка помітила алігатора без хвоста. Спершу вона прийняла рептилію за домашнього улюбленця.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Post.
Дивіться також В Австралії кенгуру "не пустили" на борт літака: що не так з цим відео
Американка Ешлін Бартолом'ю розповіла, що виявила рептилію на трасі, коли везла дітей додому з тренування з бейсболу. Вона не могла зрозуміти, що це за тварина, адже у крокодила не було хвоста. Тоді вона зупинилася і зняла на відео, як крокодил спокійно йде до каналу.
Спочатку я не могла зрозуміти, що це – алігатор, великий собака чи щось іще,
– сказала водійка.
З'ясувалося, хвіст рептилії було повністю відірвано, ймовірно, у бійці з іншим алігатором. Подібні травми не рідкість серед цих тварин.
Важливо знати! У крокодила може не бути хвоста з кількох причин. Зазвичай вони пов'язані з травмами або генетичними аномаліями. Зауважимо, що крокодили – дуже агресивні тварини, особливо між собою. Під час бійок за територію, їжу або самку вони можуть відкушувати один одному частини тіла, зокрема й хвіст. У дикій природі або неволі це буває досить часто.
У США жінка прийняла крокодила за домашнього улюбленця / Фото Storyful
Раніше американські туристи знайшли покинуте ведмежа в лісі Лос-Падрес, Каліфорнія. Тепер воно перебуває в Центрі дикої природи Ромона.