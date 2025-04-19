У Львові стартував сезон атракціонів: де та коли можна покататися
- У Львові почався сезон атракціонів у Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького з 18 квітня, де представлено багато класичних атракціонів та оновлену інфраструктуру.
- Атракціони працюють з 11:00 до 20:00, вартість квитків: дитячі – 50 гривень, дорослі – 70 гривень.
У Львові цими вихідними офіційно стартував сезон атракціонів. Згадати дитинство або весело провести час з родиною можна у Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького.
Де та коли можна покататися на атракціонах у Львові – розповідає 24 Канал.
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Де покататися на атракціонах у Львові
Сезон атракціонів стартував 18 квітня у Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. Організатори обіцяють безпечні розваги, багато класичних атракціонів для всієї родини та оновлену інфраструктуру.
Зауважимо, що Парк культури розташований у центральній частині Львова, поблизу вулиці Вітовського та Стрийського парку. Його площа складає 26 гектарів. Крім атракціонів у парку є кав'ярні та фудкорти, а також прокат велосипедів.
У Львові стартував сезон атракціонів / Фото Суспільне
Графік роботи та ціни
Графік роботи атракціонів на перші дні:
- 18 квітня – з 11:00 до 20:00;
- 19 квітня – з 11:00 до 16:00;
- Великдень, 20 квітня – з 12:00 до 20:00;
- 21 – 22 квітня – з 11:00 до 20:00.
Надалі парк працюватиме з 11:00 до 20:00.
Вартість квитків:
- Дитячі атракціони – 50 гривень;
- Дорослі – 70 гривень.
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