Де та коли можна покататися на атракціонах у Львові – розповідає 24 Канал.

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Де покататися на атракціонах у Львові

Сезон атракціонів стартував 18 квітня у Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. Організатори обіцяють безпечні розваги, багато класичних атракціонів для всієї родини та оновлену інфраструктуру.

Зауважимо, що Парк культури розташований у центральній частині Львова, поблизу вулиці Вітовського та Стрийського парку. Його площа складає 26 гектарів. Крім атракціонів у парку є кав'ярні та фудкорти, а також прокат велосипедів.



У Львові стартував сезон атракціонів / Фото Суспільне

Графік роботи та ціни

Графік роботи атракціонів на перші дні:

18 квітня – з 11:00 до 20:00;

19 квітня – з 11:00 до 16:00;

Великдень, 20 квітня – з 12:00 до 20:00;

21 – 22 квітня – з 11:00 до 20:00.

Надалі парк працюватиме з 11:00 до 20:00.

Вартість квитків:

Дитячі атракціони – 50 гривень;

Дорослі – 70 гривень.

Раніше у Львові з'явилася карта з локаціями квітучих магнолій, сакур та інших рослин, яка допомагає знайти найкращі місця для прогулянок та фотосесій.