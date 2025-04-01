Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Lviv Tourism Office.

Дивіться також Неочевидні поради для незабутніх вражень: що варто знати перед поїздкою на сакури

Коли їхати за весняною красою

Пік цвітіння магнолій та сакур у Львові зазвичай припадає на кінець квітня – початок травня. Тюльпани, нарциси та крокуси починають радувати око вже з кінця березня. Якщо хочете зробити ефектні весняні фото, найкращий час для візиту – квітень та початок травня.

А завдяки мапі від Lviv Tourism Office ви не пропустите жодної локації. Карта квітучих локацій у Львові допомагає легко знайти найкрасивіші місця для весняних прогулянок та фотосесій. На ній позначені точки, де розквітають магнолії, тюльпани та інші рослини.

Квітучі локації Львова: дивіться карту

Як ми бачимо, найбільше квітучих дерев та клумб можна знайти у центральних районах Львова, зокрема в парках, скверах та біля відомих історичних пам'яток. Деякі місця позначені спеціальними іконками фотокамер – це означає, що вони особливо популярні для фотографій.

Важливі поради для тих, хто хоче помилуватися цвітінням у Львові

Найкращий час для фото – вранці або ближче до заходу сонця, коли світло м'яке та атмосферне.

Обов'язково візьміть із собою, камеру або телефон, парасольку, адже погода у Львові мінлива, та зручне взуття.

Не зривайте квіти, не лізьте на дерева – це не тільки шкодить сакурам, але й псує досвід для інших відвідувачів.

А якщо раптом ви не застанете цвітіння сакур у Львові, то це місто має безліч інших розваг!