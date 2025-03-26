Якщо ви не знаєте, чим зайнятися у Львові, ми розкажемо про найцікавіші місця, які варто відвідати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @olena_dvorkina.
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Відвідати музеї та галереї
Львів – культурна столиця України, тому пропустити музеї було б справжньою втратою. Серед обов'язкових для відвідування:
- Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького – багата колекція ікон та українського мистецтва.
- Аптека-музей – працююча аптека, що зберігає унікальні старовинні експонати.
Погуляти під сакурами
Один із найочікуваніших весняних періодів у Львові – це цвітіння сакури. У місті є чимало місць, де можна помилуватись красою цих казкових дерев та зробити красиві фотографії.
Серед локацій:
- площа Музейна біля Домініканського собору;
- площа Митна;
- Парк культури;
- площа Двірцева;
- церква Анни на вулиці Городоцькій;
- площа Петрушевича.
Зверніть увагу! Зазвичай сакури починають цвісти наприкінці квітня, але цей період може змінюватися з року у рік.
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Влаштувати пікнік у Стрийському парку
Стрийський парк – один із найстаріших і найкрасивіших парків Львова. Тут можна знайти затишні галявини для пікніка, погодувати качок у ставку або прогулятися алеями, насолоджуючись співом птахів і спокоєм природи.
Відвідати Шевченківський гай
Музей народної архітектури і побуту "Шевченківський гай" – це етнографічний музей просто неба, де зібрано старовинні дерев'яні хати, церкви, млини та інші архітектурні споруди з різних регіонів Західної України. Тут можна поринути в атмосферу минулого, відвідати майстер-класи з народних ремесел або взяти участь у святкових заходах.