Если вы не знаете, чем заняться во Львове, мы расскажем о самых интересных местах, которые стоит посетить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @olena_dvorkina.

Смотрите также История и архитектура с запахом кофе: пешеходные маршруты по Львову, которыми стоит прогуляться

Посетить музеи и галереи

Львов – культурная столица Украины, поэтому пропустить музеи было бы настоящей потерей. Среди обязательных для посещения:

Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого – богатая коллекция икон и украинского искусства.

Аптека-музей – работающая аптека, хранящая уникальные старинные экспонаты.

Погулять под сакурами

Один из самых ожидаемых весенних периодов во Львове – это цветение сакуры. В городе есть немало мест, где можно полюбоваться красотой этих сказочных деревьев и сделать красивые фотографии.

Среди локаций:

площадь Музейная возле Доминиканского собора;

площадь Таможенная;

Парк культуры;

площадь Дворцовая;

церковь Анны на улице Городоцкой;

площадь Петрушевича.

Обратите внимание! Обычно сакуры начинают цвести в конце апреля, но этот период может меняться из года в год.

Больше о том, где погулять во Львове: смотрите видео

Устроить пикник в Стрыйском парке

Стрыйский парк – один из старейших и красивейших парков Львова. Здесь можно найти уютные поляны для пикника, покормить уток в пруду или прогуляться по аллеям, наслаждаясь пением птиц и спокойствием природы.

Посетить Шевченковский гай

Музей народной архитектуры и быта "Шевченковский гай" – это этнографический музей под открытым небом, где собраны старинные деревянные хаты, церкви, мельницы и другие архитектурные сооружения из разных регионов Западной Украины. Здесь можно окунуться в атмосферу прошлого, посетить мастер-классы по народным ремеслам или принять участие в праздничных мероприятиях.