Если вы не знаете, чем заняться во Львове, мы расскажем о самых интересных местах, которые стоит посетить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @olena_dvorkina.
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Посетить музеи и галереи
Львов – культурная столица Украины, поэтому пропустить музеи было бы настоящей потерей. Среди обязательных для посещения:
- Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого – богатая коллекция икон и украинского искусства.
- Аптека-музей – работающая аптека, хранящая уникальные старинные экспонаты.
Погулять под сакурами
Один из самых ожидаемых весенних периодов во Львове – это цветение сакуры. В городе есть немало мест, где можно полюбоваться красотой этих сказочных деревьев и сделать красивые фотографии.
Среди локаций:
- площадь Музейная возле Доминиканского собора;
- площадь Таможенная;
- Парк культуры;
- площадь Дворцовая;
- церковь Анны на улице Городоцкой;
- площадь Петрушевича.
Обратите внимание! Обычно сакуры начинают цвести в конце апреля, но этот период может меняться из года в год.
Больше о том, где погулять во Львове: смотрите видео
Устроить пикник в Стрыйском парке
Стрыйский парк – один из старейших и красивейших парков Львова. Здесь можно найти уютные поляны для пикника, покормить уток в пруду или прогуляться по аллеям, наслаждаясь пением птиц и спокойствием природы.
Посетить Шевченковский гай
Музей народной архитектуры и быта "Шевченковский гай" – это этнографический музей под открытым небом, где собраны старинные деревянные хаты, церкви, мельницы и другие архитектурные сооружения из разных регионов Западной Украины. Здесь можно окунуться в атмосферу прошлого, посетить мастер-классы по народным ремеслам или принять участие в праздничных мероприятиях.