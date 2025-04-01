Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Lviv Tourism Office.

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Когда ехать за весенней красотой

Пик цветения магнолий и сакур во Львове обычно приходится на конец апреля – начало мая. Тюльпаны, нарциссы и крокусы начинают радовать глаз уже с конца марта. Если хотите сделать эффектные весенние фото, лучшее время для визита – апрель и начало мая.

А благодаря карте от Lviv Tourism Office вы не пропустите ни одной локации. Карта цветущих локаций во Львове помогает легко найти самые красивые места для весенних прогулок и фотосессий. На ней обозначены точки, где расцветают магнолии, тюльпаны и другие растения.

Цветущие локации Львова: смотрите карту

Как мы видим, больше всего цветущих деревьев и клумб можно найти в центральных районах Львова, в частности в парках, скверах и возле известных исторических памятников. Некоторые места обозначены специальными иконками фотокамер – это означает, что они особенно популярны для фотографий.

Важные советы для тех, кто хочет полюбоваться цветением во Львове

Лучшее время для фото – утром или ближе к закату, когда свет мягкий и атмосферный.

Обязательно возьмите с собой, камеру или телефон, зонтик, ведь погода во Львове переменчива, и удобную обувь.

Не срывайте цветы, не лезьте на деревья – это не только вредит сакурам, но и портит опыт для других посетителей.

А если вдруг вы не застанете цветения сакур во Львове, то это город имеет множество других развлечений!