Неочевидними лайфхаками, які допоможуть зробити відпочинок фантастичним, поділився блогер Вадим Грінько, передає 24 Канал.

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Як відомо, сакури в Ужгороді зазвичай починають цвісти в середині квітня, але точні дати залежать від погоди. Найкраще слідкувати за прогнозами або перевіряти інформацію в місцевих пабліках перед поїздкою.

Порада 1: Не їхати у будній день

Попри очікування, будні не гарантують меншу кількість туристів чи машин. Натомість у вихідні дні міська рада перекриває центральні вулиці для авто, що робить прогулянку значно комфортнішою.

Порада 2: Краще обирайте потяг, а не авто

Паркувальних місць у центрі міста дуже мало, тому їхати на авто не варто. Оптимальний варіант – подорож потягом або автобусом, щоб уникнути зайвого стресу.

Поради для тих, хто збирається їхати в Ужгород на сакури: дивіться відео

Порада 3: Не бійтеся прогадати з датами

Ужгород прекрасний навесні. І не важливо, чи приїдете ви раніше за цвітіння сакур, чи пізніше – місто має, чим вас здивувати. Адже:

перед цвітінням сакур починається цвітіння вишні та магнолії;

після сакур – гліцинії.

Тож навіть якщо не вгадаєте ідеальний момент сакур, Ужгород усе одно подарує вам неймовірні квіткові пейзажі.

Окрім рожевого цвіту, в Ужгороді є чимало цікавих місць:

Ужгородський замок;

Ботанічний сад;

Музей архітектури і побуту (Шевченківський гай у мініверсії);

Мальовничі кафе з місцевою кавою та вином.

Поєднавши милування сакурами з відкриттям інших перлин міста, ви зробите свою поїздку справді незабутньою!