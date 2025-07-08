Релакс не вдався: львів'янина, який застряг у ванній кімнаті, діставали рятувальники

У місті Новий Розділ, що у Львівській області, рятувальникам довелося визволяти чоловіка, який застряг у тісному просторі між душовою кабіною та ванною.

Цей інцидент стався 7 липня, повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області, передає 24 Канал.

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Що відомо про курйозний інцидент

За даними служби, виклик надійшов до 11-ї державної пожежно-рятувальної частини ввечері. Фахівці оперативно прибули на місце події, де виявили, що чоловік опинився у пастці у власній ванній кімнаті та не міг самостійно вибратися.

За допомогою спеціального інструменту та підручних засобів рятувальники обережно вивільнили постраждалого. Після цього його передали медикам швидкої допомоги. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Деталей про його стан наразі немає.



Львів'янина, який застряг у ванній кімнаті, діставали рятувальники / Фото ДСНС

Причини інциденту не уточнюються, однак цей випадок уже активно обговорюється у соцмережах. Користувачі жартують про "екстремальне прийняття душу". Також люди дякують рятувальникам за оперативність і професіоналізм. Вони вкотре довели, що можуть врятувати будь-кого та допомогти у будь-якій ситуації.

Раніше ми писали, що в американському штаті Массачусетсі чоловік, намагаючись втекти з місця злочину, застряг у димарі. Його оперативно затримали правоохоронці.