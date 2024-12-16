Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Star.

Дивіться також Бездомна жінка стала мільйонеркою, просивши милостиню на вулиці: скільки вона заробила

Галас підняв місцевий мешканець, який чув крик чоловіка з даху будинку. Поліцейські спочатку не повірили, однак коли піднялись на дах, то стали свідками курйозної ситуації – підозрюваний застряг у димарі. Копи переконалися, що чоловік дихає та викликали рятувальників, аби дістати нерозумного злочинця.

Згодом поліція міста Фолл-Ривер повідомила, що за допомогою пожежної та медичних служб, чоловіка витягли з димоходу, заарештували та відправили на огляд до лікарів.



Чоловік застряг у димарі / Фото Jam Press

Яке покарання призначили чоловіку

Після суд оголосив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Чоловіка підозрюють в збуті та зберігання наркотичних речовин.