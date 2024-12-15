Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bangkok Post.

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На допиті жінка зізналася, що накопичила стільки грошей, просячи милостиню на вулицях міста. Загалом того дня правоохоронці влаштували рейд на одній із вулиць Бангкока (Таїланд) після того, як до них надійшла низка скарг на велику кількість безхатченків і жебраків.

Поліціянти заарештували 12 осіб, серед яких:

8 тайців,

2 камбоджійці,

лаосець та громадянин М'янми.

Одна зубожіла жінка, на подив стражів порядку, виявилась мільйонеркою. У неї була купа грошей готівкою і на банківському рахунку. Всі кошти передали офіцерам дільниці Лумпіні.

Окрім того, чотирьом іноземцям висунуто звинувачення у нелегальному в'їзді в країну.



Правоохоронці влаштували рейд на одній із вулиць Бангкока / Фото Bangkok Protection Centre for the Destitute